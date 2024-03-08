أول تعليق من أحمد شوبير بعد إصابته ونقله إلى المستشفى

تعرض الإعلامي أحمد شوبير، لإصابة في الرأس خلال تواجده في مباراة الأهلي والزمالك، بالمباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك، والتي انتهت بانتصار المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الحمد لله"

وتقرر نقل الإعلامي أحمد شوبير لإحدى المستشفيات بجوار ملعب الأول بارك وتسببت الإصابة في تدخل جراحي عاجل.

توّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

وسجل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 84 ثم أحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الوقت الضائع ليحصد الأحمر اللقب.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه والثانية على التوالي بعدما توج بلقب النسخة الماضية على حساب براميدز.

