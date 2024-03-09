الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخين للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، السبت، أنها قصفت صاروخين مضادين للسفن محمولين على شاحنتين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وأوضحت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس" أنه (في حوالي الساعة 9:50 من صباح الجمعة (بتوقيت صنعاء) شنت ضربة في إطار الدفاع عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن كانا مثبتين على شاحنتين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن".

وأضافت أنه "في حوالي الساعة 3:55 مساء الجمعة (بتوقيت صنعاء) أطلق إرهابيون حوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن على سفينة M/V Propel Fortune في خليج عدن"، حسبما جاء في البيان.

ولفتت إلى أن "الصاروخين لما يصيبا السفينة التي ترفع علم سنغافورة، وتمتلكها وتديرها شركات من سنغافورة. كما لما يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".