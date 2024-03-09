الحوثيون ينفذون عمليتين عسكريتين ضد أهداف بالبحر الأحمر.. تفاصيل

أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين على سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال الحوثيون، في بيان صادر اليوم، السبت، إن العملية الأولى استهدفت سفينة “بروبيل فورتشن” الأمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة.

وأضافت أن العملية الثانية استهدفت مدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيّرة.

ولفتت إلى أن الضربتين على السفينة والمدمرات الأمريكية حققتا أهدافهما بنجاح.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، أعلنت اليوم، السبت، أنها قصفت صاروخين مضادين للسفن محمولين على شاحنتين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وأوضحت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس" أنه (في حوالي الساعة 9:50 من صباح الجمعة (بتوقيت صنعاء) شنت ضربة في إطار الدفاع عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن كانا مثبتين على شاحنتين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن".

وأضافت أنه "في حوالي الساعة 3:55 مساء الجمعة (بتوقيت صنعاء) أطلق إرهابيون حوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن على سفينة M/V Propel Fortune في خليج عدن"، حسبما جاء في البيان.

ولفتت إلى أن "الصاروخين لم يصيبا السفينة التي ترفع علم سنغافورة، وتمتلكها وتديرها شركات من سنغافورة، كما لما يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".