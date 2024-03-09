عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان نفسه يدخل الحربية..والده الشهيد أحمد عواد تروي قصة ابنها البطل الشهيد

والده الشهيد احمد
والده الشهيد احمد عواد

روت السيدة إخلاص أحمد والدة الشهيد الرائد أحمد عواد بدايات ابنها الشهيد منذ الطفولة قائلة : إنه منذ أن أتم تسعة سنوات وكان دائم الترديد أنه يريد أن يكون مهندس ضابط قائلا:" انا المهندس الضابط احمد عواد" ، ومنذ صغره وهو في الثالثة من عمره يردد دائما و يكتب هذه العبارة " المهندس الضابط أحمد عواد " .

واسترسلت والدة الشهيد أحمد عواد خلال لقائها ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي إم سي، أن أخيه ألتحق بالكلية الحربية وهو أيضا، أملا أن يصبح ضابطا، وبالفعل قد التحق بالكلية عام ٢٠١٢ ولكنه رفض من الكلية، وأصيب بالحزن الشديد عندما تم رفضه من الكلية، وكان يتمني أن يكون فردا من أفراد القوات المسلحة حاملا للسلاح، وكان يسعي بكل ما يملك للشهادة قائلة  " يسعي للشهادة بإصرار شديد".

الشهيد أحمد عواد قبل استشهاده:" مستني دوري"

وتوقعت والدته انه سوف يلتحق بالكلية الحربية بعدما رأته في الحلم ورأت في الحلم أنها فقدت ابنها الشهيد أحمد وقد اتمت بالفعل رؤيتها لابنها،  والتخق بالكلية العسكرية، وقد توفي الشهيد احمد عام ٢٠٢٢، وقد كتب على احدي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قائلا " مستني دوري".

الشهيد والدة الشهيد الرائد أحمد عواد الشهيد الرائد أحمد عواد الحزن الشديد القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

ترشيحاتنا

إيران.. القبض على فتاتين بسبب رقصهما في الأماكن العامة

نتيجة مباراة لاتعبر عن سيرها.. عضو مجلس الزمالك يعتذر للجمهور

البنتاجون تكشف حقيقة زيارة كائنات فضائية للأرض

الوزراء يتلقى 8 آلاف شكوى عن الأوضاع الوظيفية لفحصها وحلها| تفاصيل

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

تحقيق يكشف عن استهداف الاحتلال لـ الأسرى الإسرائيليين.. واحتجاج عارم ضد نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة| سعرها خرافي

باستثمارات 35 مليار دولار.. سيارة EV تجمع بين هواوي وتشانجان |تفاصيل

ليلى علوي تستعرض أناقتها بالجلد الأسود| شاهد

سقوط عجلة طائرة من السماء على سيارة.. شاهد ماذا حدث

فيديو

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ