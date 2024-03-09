حماة الوطن يوجه التحية لأبطال القوات المسلحة في ذكرى يوم الشهيد

يتقدم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتحية لكل شهداء الوطن الأبرار بمناسبة التاسع من مارس ذكرى يوم الشهيد.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن هذه الذكرى التي تعيد إلى الأذهان بسالة وشجاعة وإخلاص أبطال القوات المسلحة المصرية على مر التاريخ.

وتابع :" نستعيد في هذه المناسبة ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استشهد بين جنوده في حرب الاستنزاف".

ووجه حزب حماة الوطن، التحية لكل أبطال القوات المسلحة الذين يحملون على عاتقهم حماية أمن مصر واستقرارها، ويقدمون كل ما لديهم من أجل رفعة هذا الوطن.

وأشاد الحزب بالقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يقدمونه لأهالي الشهداء من خلال تشريعات وقرارات بمثابة رد الجميل وتقديرا لتفاني الشهداء في خدمة تراب هذا الوطن.