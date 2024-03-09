تعرف على مواعيد غلق نفق الأزهر خلال شهر رمضان

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مد مواعيد العمل بنفق الأزهر في الاتجاهين خلال شهر رمضان المبارك .

وتقرر أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

ويستمر العمل يومى الخميس والجمعة بالنفقين دون توقف على مدار ٢٤ ساعة طوال شهر رمضان حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الأجازات الأسبوعية.

وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.