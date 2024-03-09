الرئيس السيسي: معاتبتش حد.. وهما يومين على وش الدنيا وهنمشي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: "أنا عمري ما عاتبت حد على حاجة، ومعاتبتش ناس جابت بضائع وزودت الدولار، ولكن أبلغت الحكومة بتنظيم هذا الأمر من خلال أجهزة الدولة المختلفة، وإحنا بنعاني كلنا.. بس تبقى بلد.. واوعوا تدوا ضهركوا لبلدكوا كلكو".

وأضاف الرئيس: "وعن التعويم، فهو يمس الأمن القومي المصري، فمصر نهضت بالأموال الكبيرة لتنظيم السوق ولكن اليوم بمشروع رأس الحكمة ومشروع 8 9، والاتحاد الأوروبي، فبالأرقام الكبيرة من رأس الحكمة استطاعت التعامل بسعر مرن للصرف".

وتبعع: "الظروف الصعبة مش إحنا اللي عملناها بمغامرة، وإحنا بنساعد على قد ما نقدر للحفاظ على البلد، وبنحاول نكون عامل الاستقرار والسلام وعدم إشعال الحرائق من أي اتجاه".

وأردف الرئيس قائلا: "ده هما يومين على وش الدنيا وهنمشي، واللى جمعته بالحلال نفعك واللى جمعته بحاجة تانية هيبقى نار عليك إذا كنت بتؤمن إن فى حساب".