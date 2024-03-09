مصطفى بكري: ميناء بايدن بغزة هدفه غاز المتوسط وتهجير الفلسطينيين إلى الخارج

علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على القرار الأمريكي بإنشاء ميناء بايدن على ساحل قطاع غزة لتسهيل وصول المساعدات، وذلك عبر تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر.

ووجه بكرى حديثه للذين يهللون لإنشاء ميناء يتولي توصيل المساعدات إلي غزة: أقول للمغفلين الذين يهللون لميناء بايدن لتوصيل المساعدات الإنسانيه إلي غزه ، أمريكا شريك في القتل وحرب الإبادة والتجويع.. هذا ميناء هدفه تهجير الفلسطينين من غزه إلي خارج البلاد ، بعد أن رفضت مصر مخطط التهجير.. هذا ميناء يمهد لطريق الهند - أوروبا.. هذا ميناء هدفه غاز المتوسط ، الذي هو حق للفلسطينيين ، تلك هي الحقيقة، وغير ذلك إدعاءات وأكاذيب.