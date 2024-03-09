الرئيس السيسي :سيحكي التاريخ كيف كان العبور بمصرمن حافة الضياع إلى برالأمان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فاعليات الندوة التثقيفية ال 39 ليوم الشهيد: “إن شعب مصر الأبي الكريم سيحكي التاريخ يوما كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع الى برالسلام والأمان والاستقرار ويحكي التاريخ يوما كم كان الثمن المدفوع من دماء ابناءنا غاليا وعزيزا وكم كان حجم العمل والصبر والجلد وانكار الذات كبيرا فوق التصور".

وأكد الرئيس:"ان التاريخ سيتوقف طويلا امام معجزة كبري حققها المصريون خلال السنوات الماضية".

وأختتمم :"انتو مش مصدقين اللي حصل لمصرفى ظروف لا يمكن ان تحدث، ولكن القائمين على الأمر كانوا شايفين كل طوبة وهي بتتبني".