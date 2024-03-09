عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي :سيحكي التاريخ كيف كان العبور بمصرمن حافة الضياع إلى برالأمان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فاعليات الندوة التثقيفية ال 39 ليوم الشهيد: “إن شعب مصر الأبي الكريم سيحكي التاريخ يوما كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع الى برالسلام والأمان والاستقرار ويحكي التاريخ يوما كم كان الثمن المدفوع من دماء ابناءنا غاليا وعزيزا وكم كان حجم العمل والصبر والجلد وانكار الذات كبيرا فوق التصور".

وأكد الرئيس:"ان التاريخ سيتوقف طويلا امام معجزة كبري حققها المصريون خلال السنوات الماضية".

وأختتمم :"انتو مش مصدقين اللي حصل لمصرفى ظروف لا يمكن ان تحدث، ولكن القائمين على الأمر كانوا شايفين كل طوبة وهي بتتبني".

شعب مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي فاعليات الندوة التثقيفية يوم الشهيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

ترشيحاتنا

مهاجمًا الاحتلال.. بيرني ساندرز ينتقد بايدن بسبب تعامله السخيف مع إسرائيل

دعاء أخر يوم فى شعبان .. اللهم تقبله منا وسلمنا إلى رمضان

بأسعار مخفضة .. الزراعة: إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع

نقيب المحامين يعلن تبرعه بمصاريف حملته الانتخابية لصالح الأشقاء في غزة

إشادة واسعة بالندوة التثقفية الخاصة بيوم الشهيد التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية

«اوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم».. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميل برسوم أحدثهم.. 3 نجوم راحلين يزينون شاشة التلفزيون في دراما رمضان

إطلالة هيفاء وهبي في أسبوع الموضة بـ باريس تثير ضجة| شاهد

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال|شاهد

ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ