مهاجمًا الاحتلال.. بيرني ساندرز ينتقد بايدن بسبب تعامله السخيف مع إسرائيل

انتقد السيناتور بيرني ساندرز سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، واصفًا إياها بالسخيفة، وفق ما ذكرت شبكة “ياهو نيوز” الأمريكية.

ورغم مواصلة السيناتور التقدمي دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته لإعادة انتخابه، إلا أنه انتقد السياسة “السخيفة” لتمويل ما وصفه ساندرز بـ “كارثة غير مسبوقة”.

وبحسب ما ذكر ياهو نيوز، فقد تدهورت الأوضاع في غزة إلى كارثة إنسانية.

و تقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 30 ألف فلسطيني استشهدوا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال ساندرز إن الجوع والموت في غزة “يجعلني أشعر بالغثيان".

وأضاف: "نحن نتحدث عن مئات الآلاف من الأطفال الذين يواجهون المجاعة. نحن نتحدث عن القنابل الإسرائيلية التي تجعل من المستحيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأماكن التي تحتاج إليها، حيث يتم حصار الحدود مع عدم قدرة المساعدات على المرور".

ووافق بايدن على إسقاط المساعدات الإنسانية جوا إلى غزة بعد استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 750 آخرين عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المدنيين الذين كانوا يتدافعون للحصول على البضائع من قافلة مساعدات.

ووصلت أول 38 ألف وجبة تم إسقاطها جوا اليوم، السبت.

وأضاف ساندرز حول المساعدات: “لذلك أعتقد أن ما يفعله الرئيس هو خطوة مهمة إلى الأمام، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، علينا أن نقول لنتنياهو وحكومته اليمينية إنه سيتعين عليهم فتح الحدود".

ومنعت إسرائيل دخول الغذاء والماء والدواء إلى غزة منذ بدء الأعمال العدائية الأخيرة، باستثناء المساعدات التي تدخل من مصر عبر معبر رفح في الجنوب.

وتقول الأمم المتحدة إن ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون الآن المجاعة .

