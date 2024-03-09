مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم جلسة تعريفية بعنوان Amazon Spotlight Event

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس جلسة تعريفية بعنوان

Amazon Spotlight Event

بالتعاون مع شركة Amazon، يوم الخميس الماضي، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي للقطاع والدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة.

وشارك في الجلسة عدد 79 طالب من كلية التجارة و كلية الحاسبات و كلية الهندسة حيث تأتي هذه الجلسة بهدف نشر رؤى و فرص العمل الحالية وبرامج التدريب المتاحة لطلاب و خريجي الجامعة من قبل شركة Amazon .

وشددت الجلسة على الطرق العديدة التي يمكن من خلالها أن يستفيد الطلاب من هذه الفرص حيث تقدم الخبرة العملية والإرشاد المهني وفرصة العمل في مشاريع مبتكرة .

وسلط مركز التوظيف بالتعاون مع شركة Amazon الضوء على إلتزامهم برعاية المواهب وتمكين الطلاب من تطوير المهارات الأساسية التي ستمهد الطريق لوظيفة ناجحة في هذه الصناعة .

‎ويعمل مركز التوظيف من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها الجلسات التعريفية التي يمثلها كوادر في الصناعة و التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة.