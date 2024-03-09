على غرار ماكرون.. بولندا: وجود قوات الناتو في أوكرانيا أمر وارد

أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم السبت، عن وجود قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا أمر وارد.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أوضح سيكورسكي أنه يقدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدم استبعاده هذه الفكرة.

جاء ذلك خلال مناقشة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعضوية بولندا في حلف شمال الأطلسي في البرلمان البولندي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لا يمكن استبعاده، وهو تعليق أثار غضبا في جميع أنحاء أوروبا، حيث يخشى الكثيرون من الانجرار إلى حرب أكبر.

وجاءت تصريحات ماكرون في غمرة مكاسب ميدانية للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، فضلا عن تفاقم نقص الذخائر والأفراد على الجانب الأوكراني.

ونأت أمريكا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وجمهورية التشيك عن أي اقتراح باحتمال التزامها بإرسال قوات برية إلى الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثالث.