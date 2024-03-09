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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: خفض عدد وزارات الحكومة الأوكرانية بسبب عجز الميزانية

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني

كشفت وسائل إعلام أوكرانية اليوم السبت أن العجز في الميزانية الأوكرانية، قد يتسبب في حل خمس وزارات على الأقل من أصل 19 وزارة.

وأفادت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية أن "السلطات الأوكرانية، تخطط لخفض خمس وزارات على الأقل من أصل 19 وزارة متاحة".

وأشارت إلى أن كييف تعتزم في المقام الأول تقليص الإدارات المتعلقة بالمجال الاجتماعي، منوهة إلى أن بعض الموظفين الذين تم تسريحهم قد يتم نقلهم إلى إدارة رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، إن السلطات تخطط لخفض عدد الوزارات الأوكرانية بمقدار الثلث، وكذلك خفض عدد موظفي الخدمة المدنية.

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