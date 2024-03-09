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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والتعاون.. مواجهة ثقيلة للبحث عن طريق الصدارة في الدوري السعودي

فيرمينيو
فيرمينيو

بدأت مباراة فريق الأهلي ضد فريق التعاون، منذ قليل، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023-2024.

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حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد - عبد الباسط هندي - ميريح ديميرال - علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - رياض محرز.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو - سانت ماكسيمان - فراس البريكان.


ويحتل فريق الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة، فيدخل مباراة اليوم أمام نظيره فريق التعاون بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمام فريق الفتح.


وجدير بالذكر، انتهت المباراة الأخيرة بين الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الأهلى التعاون

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