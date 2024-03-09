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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«الراديو بيضحك في رمضان».. سهرات مع ألمع نجوم دراما المتحدة على 9090

صدى البلد

تطل علينا إذاعة الراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك ببرنامج "الراديو بيضحك في رمضان" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ليضفي أجواءً من البهجة والمرح على ليالي الشهر الفضيل.

يُعد "الراديو بيضحك في رمضان" برنامجًا أسبوعيًا تستضيف فيه فاطمة مصطفى، ألمع وأهم نجوم دراما المتحدة في موسم رمضان 2024، في حوارات رمضانية مميزة تُسلط الضوء على جوانب جديدة من حياتهم المهنية والشخصية، ليتحدثوا عن تجاربهم الفنية هذا العام وذكرياتهم الرمضانية، ويشاركوا الجمهور أجواءً من البهجة والسعادة.

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء ولمدة ساعتين، على الراديو 9090.

الراديو بيضحك في رمضان

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