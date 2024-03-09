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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو بالشيوخ يطلق "مبادرة الخير" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا شرقي الإسكندرية

انطلاق مبادرة الخير
انطلاق مبادرة الخير شرقي الإسكندرية

أطلق النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ، الأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، اليوم السبت، مبادرة الخير في أضخم سلسلة قوافل غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأحياء المنتزه، شرقي الإسكندرية.

بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة السويدي لتطبيق برامج مشتركة


وقال النائب إيهاب أبوكليلة في بيان اليوم، إن هذه المبادرة تأتي لتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا دعما لجهود الدولة والقيادة السياسية في تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، مثمناً جهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية العالمية على الدولة المصرية.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا وتضم السلع الأساسية والضرورية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الشهر الكريم.


وقد استقبل المواطنون مبادرة الخير بالفرحة موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وحزب مستقبل وطن، حيث تم توزيع كراتين الخير على المستحقين حسب قواعد بيانات للفئات والأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية في نطاق دائرة المنتزه.

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