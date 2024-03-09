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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة السويدي لتطبيق برامج مشتركة

توقيع بروتوكول بين
توقيع بروتوكول بين جامعة الإسكندرية وشركة السويدي

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ وليد طايل، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة السويدي إليكتريك، عن طريق الفيديو كونفرانس،  بروتوكول التعاون المشترك بغية تطبيق برامج مشتركة بهدف رفع كفاءة الطلاب والخريجين بجامعة الإسكندرية، وتأهيلهم لأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور عصام وهبة، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والذي قام بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل المغلاني، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لفروع الجامعات الدولية.

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وفي كلمته عبر الفيديو كونفرانس، أكد الدكتور قنصوة أن هذه الاتفاقية تتوافق مع أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبانها جامعة الإسكندرية الخاصة بالتعاون بين الأكاديميا والصناعة وربط مخرجات البحوث العلمية بمتطلبات الصناعة الوطنية، مشيراً أن تلك الاتفاقية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية لبناء اقتصاد قومى قوي، اتساقا مع خطة مصر 2030 في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وربط الأبحاث العلمية بالصناعة بمفهومها الشامل لتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم ودعم اقتصاد السوق لتحقيق نمو شامل ومستدام يتميز بالتنافسية والتنوع، وذلك من خلال توفير التدريب الكفء لطلاب جامعة الإسكندرية، فضلاً عن توفير فرص عمل لهم، ليكونوا قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وأشار أن جامعة الإسكندرية ستكون داعمة لتلك الاتفاقية من خلال توفير كافة الأدوات اللوجستية اللازمة لضمان جودة البرامج التدريبية المشتركة بين الجانبين، فضلاً عن دعوة شركة السويدي إليكتريك للمشاركة في كافة الفعاليات التوظيفية التي تنظمها جامعة الإسكندرية.

فيما أكد المهندس أحمد السويدي في كلمته عبر الفيديو كونفرانس أنه سعيد بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية نظراً لجودة خريجيها في مختلف المجالات المتعلقة بالمجال الهندسي، وأكد أن الشركة تعمل في 50 دولة حول العالم في أفريقيا َوأوروبا وآسيا، لافتاً أن الشركة تقوم بتوظيف نسبة كبيرة من الشباب سنويا، مؤكداً أنه سيتم توفير فرص العمل والتدريب في الشركة لطلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لاسيما وأن الشباب هم أمل الدولة المصرية ومستقبلها المشرق.

  فيما رحب الدكتور عصام وهبة، بوفد شركة السويدي إليكتريك في رحاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مؤكداً أن تلك الاتفاقية ستكون بداية لعلاقة مستدامة بين الجانبين، وأكد د. وهبة أن خريجي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية مشهود لهم عالمياً بتميزهم العلمي والأكاديمي لاسيما وأن الكلية لديها برامج تعليمية متطورة، وأضاف أن الكلية تعمل دائماً على رفع تنافسية طلابها على كافة المستويات من خلال إتاحة العديد من برامج التدريب والاتفاقيات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، َذلك لسد الفجوة بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل.

  كما أكد الأستاذ وليد طايل أن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لديها برامج تعليمية مميزة في مختلف التخصصات الهندسية، ولفت أن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تتمتع بسمعة أكاديمية بحثية متميزة وتعمل وفق منظومة متكاملة لرفع كفاءة الخدمة التعليمية والبحثية وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

    عقب توقيع الاتفاقية قام فريق العمل بشركة السويدي الكتريك بعرض فرص العمل والتدريب المتاحة في الشركة داخل مصر وخارجها لطلاب الكلية.

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