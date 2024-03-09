جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين يتاجران في المخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " ح.إ.ج" و "ر.ع.ر" بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

بدأت القضية المقيدة، برقم 21359 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، إلى قيام كل من " ح.إ.ج" عاطل و " ر.ع.ر" عاطل ، بالاتجار في المواد المخدرة ،فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وعقب تنفيذ القرار حال استقلالهم سيارة ، وتم القاء القبض عليهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بها علي جوال بلاستيكي، تبين أنه يحوي على 99 طربة حشيش ، وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة في أعمال الترويج ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.