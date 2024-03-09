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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاراتيه يحصد ذهبيتي فرق الكوميتيه للرجال والسيدات في دورة الألعاب الأفريقية|صور

صدى البلد

واصل لاعبو منتخب الكاراتيه تألقهم خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2023، التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وحصد لاعبو الكاراتيه ميداليتين ذهبيتين جديدتين اليوم السبت، بعد الفوز بذهبيتي فرق الكوميتيه للرجال والسيدات.

وضم منتخب الكوميتيه سيدات كلا من منه شعبان، أحلام حمدي، حبيبة ماجد، نورسين محمد.



فيما ضم الكوميتيه رجال كلا من محمد جابر، عبدالله ممدوح، مؤمن صبري، يوسف عماد، عبدالله هشام، طه طارق.

ميداليات الكاراتيه في دورة الألعاب الأفريقية

بتلك النتائج يرفع لاعبو منتخب الكاراتيه رصيدهم في دورة الألعاب الأفريقية 2023، إلى 15 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث برونزيات.

وحصل على الميداليات الذهبية كل من: "منتخبي الرجال والسيدات كوميتيه، يوسف عماد بدوي كوميتيه وزن -84 ك، عبد الله ممدوح كوميتيه وزن -75 ك، منة شعبان وزن +68 ك، ونورسين علي وزن -61 ك، كريم غالي في منافسات كاتا فردي رجال، ياسمين الجويلي كوميتيه وزن -50 ك، فريق الكاتا سيدات، وفريق الكاتا رجال“.

بينما حقق الميداليات الفضية كلًا من: “طه طارق في كوميتيه وزن+84 ك، وأحلام حمدي كوميتيه وزن -55 ك“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “آية هشام في منافسات كاتا فردي سيدات، محمد جابر كوميتيه وزن -61 ك، ومؤمن صبري كوميتيه وزن -67 ك“.

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