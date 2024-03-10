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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. سر ابتعاد إيناس الدغيدي عن الفن 14 عاما

ايناس الدغيدي
ايناس الدغيدي

يحل اليوم عيد ميلاد المخرجة المثيرة للجدل ، إيناس الدغيدي والتي قدمت أعمالا لقت جدلا كبيرا من الجمهور .

وكانت قد كشفت إيناس الدغيدي، خلال تصريحاتها لإذاعة "أغاني" اللبنانية، عن سر غيابها عن السينما خلال الـ14 عامًا الماضية.

وأوضحت الدغيدي أن سبب ابتعادها عن الساحة هو رغبتها في تقديم نوعية الأفلام السينمائية التي تحبها، خاصةً أنها "تركت بصمة في السابق" بحسب إشارتها.

 

سر ابتعاد إيناس الدغيدي عن الفن

وقالت الدغيدي: "أنا بقالي فترة مبتعدة عن السينما؛ لأني كان ليا بصمة ونفسي أعمل السينما اللي بحبها مش اللي الجمهور عايزها، ونفسي أقدّم موضوعات جريئة عن العلاقة بين الرجل والمرأة والمشاكل الاجتماعية المهمة، ولكن أنا مبحبش الأكشن ولا الكوميديا اللي بدون هدف".

كانت إيناس الدغيدي قد أثارت جدلًا واسعًا سابقًا بعدما تحدثت عن الفارق في الوسط الفني بين الحاضر والماضي، قائلةً: "الوسط الفني أتغير دلوقتي كتير عن زمان؛ لأن زمان الأفلام كانت حميمية أكتر حتى التعامل ما بينا كان فيه ود ومش مادي، لكن دلوقتي المادة بقت أساسية والناس بيتشغلوا عشان الفلوس فقط ومحدش بيعمل اسمه غير بفضيحة رغم أننا زمان كنا بنعمل أسماءنا عادي بشغلنا".

يُشار إلى أن آخر أعمال المخرجة إيناس الدغيدي كان فيلم "مجنون أميرة"، وهو بطولة كل من نورا رحال، وحازم سمير، ومصطفى هريدي، وشمس. وقد لازمت إثارة الجدل إيناس الدغيدي منذ ابتعدت عن الإخراج بعد فيلمها الأخير مجنون أميرة، واتجهت لتقديم البرامج، وقد كان أبرز البرامج التي قدمتها برنامج شيخ الحارة والذي نال شهرة واسعة، واستضافت خلاله العديد من الفنانين على مستوى العالم العربي ولكنها قررت الابتعاد عن البرنامج وعدم تقديمه مرة أخرى.

إيناس الدغيدي هي مخرجة سينمائية ومنتجة وكاتبة مصرية من مواليد القاهرة عام 1953م، درست إيناس الدغيدي الإخراج في المعهد العالي للسينما في القاهرة وتخرجت عام 1975م. قامت الدغيدي بتقديم العديد من الأعمال التي قامت خلالها بمعالجة القضايا الاجتماعية بطريقة جريئة.

 

ايناس الدغيدى

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