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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غناء مدحت صالح.. الانتهاء من تتر مسلسل «امبراطورية ميم»

مدحت صالح
مدحت صالح

انتهى المطرب مدحت صالح من تسجيل تتر مسلسل “امبراطورية ميم”، للفنان خالد النبوي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وخرجت النسخة الأخيرة من تتر مسلسل “امبراطورية ميم”، بعدما تم وضع اللمسات النهائية عليها، لتكون جاهزة للطرح على السوشيال ميديا وكل المنصات. 

 

“امبراطورية ميم”

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “امبراطورية ميم”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، بوستر مجمعا لجميع أبطال العمل. 

مسلسل "امبراطورية ميم" تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة.

 

 

العمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب إحسان عبد القدوس، صدرت ضمن مجموعته القصصية بعنوان "بنت السلطان" عام 1965، وتدور أحداثها حول أب يفني عمره كله من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسماءهم جميعا تبدأ بحرف الميم، ظنا منه أنه سيصنع من خلالهم امبراطورية تمثل امتدادا له، كما كان هو لوالده، ثم يفاجأ بعد مرور 25 عاما بتمردهم عليه.

يذكر أن النص الأدبي سبق وتم تقديمه مسرحياً بأحداثها الأصلية من بطولة سلامة إلياس، وصلاح السعدني عام 1972، وبنفس العام صاغ الأديب نجيب محفوظ النص الأدبي سينمائياً وقدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لكن بتغير أحداث الرواية الأصلية لتصبح هي البطلة وظهرت خلاله بشخصية موظفة بوزارة التربية والتعليم تتولى مهمة تربية ستة أبناء بعد رحيل والدهم، لكن في ظل انشغالها بهم يظهر صديقها القديم وجسّد شخصيته الفنان الراحل أحمد مظهر، ويرغب في الزواج منها لكنها تفضل أبناءها على مشاعرها نحوه.

إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم مدحت صالح المطرب مدحت صالح خالد النبوى

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