ليست أسطورية.. حسن الرداد: أنهينا 90% من «محارب».. وأحب المسلسلات المشابهة لحياتنا

أكد الفنان حسن الرداد، تأثره بأجواء مسلسلات رمضان القديمة المشابهة لـ أرابيسك وليالي الحلمية التي يوجد بها شخصيات كثيرة وتقدم مشاهد تحدث في حياتنا وتكون الشخصيات مشابهة لحياتنا وليست أسطورية، مشيرا إلى أن مسلسل "محارب" مكتوب بشكل جميل ومشوق.

وأضاف حسن الرداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال على قناة دي إم سي، أن مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل ويضم مجموعة من النجوم، موضحا أن المسلسل عمل درامي اجتماعي فيه تشويق وكل عناصر الدراما وقيمة كويسة.

وأشار حسن الرداد، إلى أن أحداث المسلسل وإيقاعه سريع في 30 حلقة وقاموا بتصوير 90% وتتبقى مشاهد بسيطة من العمل، موضحا أن المسلسل فيه مشاهد أكشن ودراما اجتماعية وعلاقات إنسانية والأدوار كلها مختلفة وفيها تناغم، ووعد الجمهور بمشاهدة مسلسل مختلف وعلى قدر وعقول المشاهد العربي.

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