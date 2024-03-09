محافظ كفر الشيخ: تحية تقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا في يوم الشهيد

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحية إعزاز وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة، ولشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية في "يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه



وأكد أن ذكرى يوم الشهيد تحمل تاريخا مشرفا للعطاء والتضحية من أجل الوطن، وعلامة بارزة ومشرفة في تاريخ الوطنية المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة، والتي ما زالت تكتب صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية، لافتا أن يوم الشهيد يعد يوم الوفاء للأبطال العظام الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن الغالي، وتقديرا وطنيا لجهود قواتنا المسلحة الباسلة على كافة الأصعدة وشتى المجالات.



وقدم محافظ كفر الشيخ، تحية واجبة تقديرا وعرفانا بشهداء مصر الأبرار من أبطال الجيش والشرطة لتضحياتهم الخالدة، قائلا لأبنائهم وعائلاتهم إننا لن ننساهم ولن ننساكم، وإن مصر ستظل كما هو عهدها بارة بأبنائها الكرام الذين جادوا بأرواحهم الغالية من أجلها، وإننا اليوم نؤكد من وسط هؤلاء الأبطال أن انتماءنا ثابت كثبات الجبال، ودفاعنا عن الوطن لا يلين، ونتمسك بوطننا وترابه لا نفرط فيه...