عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحية تقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا في يوم الشهيد

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحية إعزاز وتقدير إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة، ولشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية في "يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه
 

وأكد أن ذكرى يوم الشهيد تحمل تاريخا مشرفا للعطاء والتضحية من أجل الوطن، وعلامة بارزة ومشرفة في تاريخ الوطنية المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة، والتي ما زالت تكتب صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية، لافتا أن يوم الشهيد يعد يوم الوفاء للأبطال العظام الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن الغالي، وتقديرا وطنيا لجهود قواتنا المسلحة الباسلة على كافة الأصعدة وشتى المجالات.
 

وقدم محافظ كفر الشيخ، تحية واجبة تقديرا وعرفانا بشهداء مصر الأبرار من أبطال الجيش والشرطة لتضحياتهم الخالدة، قائلا لأبنائهم وعائلاتهم إننا لن ننساهم ولن ننساكم، وإن مصر ستظل كما هو عهدها بارة بأبنائها الكرام الذين جادوا بأرواحهم الغالية من أجلها، وإننا اليوم نؤكد من وسط هؤلاء الأبطال أن انتماءنا ثابت كثبات الجبال، ودفاعنا عن الوطن لا يلين، ونتمسك بوطننا وترابه لا نفرط فيه...

إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعه خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

مفاجأة مدوية.. حسام حسن يضم جناح الأهلي بدلا من أحمد سيد زيزو

بتهمة التحريض على العنف .. حازم شومان يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات طبقا للقانون

هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة الإشغالات والتعديات.. صور

محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا

محافظ كفر الشيخ يغلق 68 منشأة طبية مخالفة

فوز الدكتورة تقوى جبر بعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان

صور غير أخلاقية.. اختراق صفحة المركز الإعلامي لمجلس مدينة كفر الشيخ

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد الزعويلى بقلين في كفر الشيخ |صور

محافظ كفر الشيخ: قافلة دعوية كبرى من المسجد الإبراهيمي بدسوق.. صور

محافظ كفر الشيخ: افتتاح 4 مساجد بقرى مركز دسوق.. صور

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: تدمير قاعدتين للمسلحين في محافظة إدلب بسوريا

«بمسك العقارب وأستخلص السم»|غادة عبدالرازق تكشف كواليس مثيرة عن مسلسلها الجديد

الولد اتعلق .. إنقاذ شخص من أزمة على ارتفاع كبير فى جبل بالمعادى

الأوقاف: افتتاح 61 مسجدا في أول جمعة في رمضان

الشاعر عطا نور: كان حلمي أن تصل قصائدي إلى صوت ياسر وهبة|فيديو

مصر تضغط وإسرائيل تناور| ماذا ينتظر غزة في شهر رمضان 2024؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تاخد علاج الصداع.. معلومة مهمة جدا يجب معرفتها للشفاء

ظهور متألق لـ هند صبري في حفل ما قبل الأوسكار .. صور

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تفوز على نساء العالم في مسابقة كبري بالهند|فيديو

رمضان 2024| أحمد حلمي يروج لمسلسله الإذاعي «فبركة»

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ