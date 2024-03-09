كفر الشيخ.. تدشين قافلة طبية مجانية بقرية طويلة نشرت



دشنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم، السبت، فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية طويلة نشرت مركز قلين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وحرص الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، على حضور فعاليات اليوم الأول للقافلة للاطمئنان على سير العمل بها وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ودعم فريق العمل وتحفيزه.



وحرص اللواء خالد كشك رئيس مجلس مركز ومدينة قلين على زيارة القافلة خلال يومها الأول لتفقد سير العمل والتأكد من تقديم الدعم اللازم من مجلس القربة لتيسير أعمال الخدمات المقدمة بالقافلة، مقدماً الشكر لوكيل المديرية الدكتور محمد أبوالسعد، على الدعم الكريم والتعاون المميز من مجلس القرية.



كما صرح الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، أن القافلة تضم 12 عيادة طبية ويتوفر بها مجموعة مميزة من الإخصائيين والاستشاريين لـ 11 تخصصاً طبياً تشمل الباطنة، الأطفال، المسالك، الجراحة العامة، الجلدية، الرمد، الأنف والأذن، أسنان، عظام، نساء، تنظيم الأسرة.