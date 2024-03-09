محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة الإشغالات والتعديات.. صور

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، يرافقه اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشارع ناجي شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط بمدينة كفر الشيخ.

وأكد المحافظ على ضرورة التصدي للتعديات والإشغالات بحرم الشوارع بكل شدة وحزم دون تقاعس أو تهاون، وتنفيذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفرالشيخ، واللواء عبدالحليم فايد، مساعد مدير أمن كفرالشيخ للأمن العام، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، والعميد شريف سالم، مدير إدارة قوات الأمن، والعقيد أحمد نعيم، مدير الحماية المدنية، والعقيد محمد مكاوى، رئيس شرطة المرافق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين وعدم السماح بالتعدي علي حق المارة من المواطنين وسهولة التحرك في الشوارع خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك وازدياد حركة المرور.

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