لبناء الميناء المؤقت.. الجيش الأمريكي يعلن توجه سفينة إمداد لساحل غزة

قالت القيادة المركزية الأمريكية السبت، إن سفينة الدعم بيسون في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتوصيل مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر.

وذكرت أن السفينة تحمل المعدات الأولية لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية لغزة.

وأضافت القيادة المركزية في بيان أن السفينة (الجنرال فرانك بيسون) غادرت قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة بولاية فرجينيا السبت، بعد أقل من 36 ساعة على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بحراً.

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن في خطاب "حالة الاتحاد" الخميس، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات من الغذاء والماء والدواء التي يحتاجها القطاع المحاصر بشدة.