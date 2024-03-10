اليوم.. إغلاق باب الحجز ببرنامج التنمية المهنية لترقي المعلمين

أكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين، ان اليوم الأحد 10 مارس 2024 تنتهي مهلة الدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين - مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إنه سوف يتم مخاطبة المديريات التعليمية تباعا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات.

وأضافت أنه تم التنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس التابعة للمديريات ، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها المشار إليها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي، خلال المدة الزمنية المعلن عنها .

وكانت قد أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024/2023 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ، وذلك وفي إطار خطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية بشأن تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفة " معلم " فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2024/2023.

وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على شاغلى وظيفة معلم فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2024/2023 بالمديريات الإلتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين - مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي " في الفترة من 29 فبراير إلى 10 مارس، وإتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.ed.eg .

خطوات حجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لـ ترقيات المعلمين 2024



- الدخول على صفحة البحث من خلال الإعلان على الموقع.

- كتابة كود المعلم في نص البحث للتأكد من أستهداف المعلم لهذه المرحلة من الترقى.

- في حالة أستهداف المعلم يقوم بملئ باقى البيانات الأساسية المطلوبة في النموذج وبالأخص ( رقم الموبايل الشخصى للمعلم – البريد الألكترونى – الرقم القومى ) مع التأكيد على صحة تلك البيانات ومراجعتها قبل الانتقال للصفحة التالية.

- استكمال حساب المعلم على المنصة بكتابة الرقم القومى المسجل بالنموذج السابق والتأكيد عليه.

- يقوم المعلم بتسجيل الدخول على حسابه على المنصة بأستخدام كود المعلم والرقم القومى.

- في صفحة المعلم على المنصة تظهر البرنامج الرقمى المرشح لها المعلم طبقاً للمسمى الحالي للمعلم على الكادر وهى:

أ- (مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمى لفئة معلم - معلم أول).

ب- (مجتمعات التعلم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعى لفئة معلم أول أ - معلم خبير).

- يقوم المعلم بالحصول على كود فورى ويظهر على الشاشة ويتم ارسال رسالة نصية به على رقم الموبيل الشخصى المسجل في نموذج البيانات الأساسية ويمكنة الدفع بالطرق التالية:

أ- (عن طريق الفيزا).

ب- (عن طريق ماكينات فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية).

- يقوم المعلم بتصفح المادة العلمية للبرنامج الرقمي بعد الدفع على فورى بعرض المادة المعرفية للحقيبة في التاريخ المحدد للدورة بدايةً بالاجابة على الاختبار القبلى.

- بعد الاختبار القبلى تظهر محاور الحقيبة الرقمية وهى عبارة عن ثلاث محاور كل منها به مصادر معرفيه متنوعه.

- بعد انتهاء المعلم من كل محور لاينتقل من محور الى الاخر الا بعد اجتياز الأسئلة المحددة بعد نهاية الاطلاع على المادة المعرفية لكل محور.

- بعد الانتهاء من الثلاث محاور للبرنامج الرقمي يتم فتح الاختبار البعدى.

- في حالة الاجتياز يتم ظهور إفادة "بأتمام البرنامج الرقمى للترقي" وفى حالة عدم الاجتياز يتم فتح محاولة أخرى للمعلم.