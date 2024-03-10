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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اليوم الـ156 من حرب الإبادة.. شهداء غزة يتخطون 31 ألفا

تشييع الشهداء
تشييع الشهداء

أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر الماضي خلال 156 يومًا من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وكالة “صفا” الفلسطينية.

وذكرت الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 85 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31045 شهيدًا و72654 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان هم  أطفال ونساء.

وأفادت بارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 في قطاع غزة.

 

 

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