صدمة جديدة للزمالك.. تطورات إصابة أحمد سيد زيزو

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات إصابة أحمد زيزو، لاعب الفريق، حيث تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم أثناء مشاركته في مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وأوضحت التقارير أن إصابة زيزو تتمثل في التواء في الكاحل، ويعاني من تورم كبير في القدم.

تم وضع قدم اللاعب في دعامة طبية في انتظار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومن المرجح أن تتعذر مشاركته في المباراة المقبلة أمام الجونة.

الزمالك سيواجه الجونة يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة 15 من دوري NILE، ومن المتوقع غياب زيزو عن هذه المباراة.