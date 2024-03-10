مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 10-3-2024 وحتي الخميس الموافق 14-3-2024.
وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:
الخياطة - الجامع الكبير وذلك يومي الأحد الموافق 10-3-2024 والأثنين الموافق 11-3-2024
كفر المنازلة - سوق حياة كريمة وذلك يومي الأحد الموافق 10-3-2024 والأثنين الموافق 11-3-2024
الملقا - أمام مسجد السيدة زينب وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12-3-2024
كفر البطيخ - اللضامين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12-3-2024
دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الأربعاء الموافق 13-3-2024
كفر البطيخ - ميدان الجمعية وذلك يوم الأربعاء الموافق 13-3-2024
دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق 14-3-2024
فارسكور - أمام جامع النصر وذلك يوم الخميس الموافق 14-3-2024
وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير)
وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.