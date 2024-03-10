عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض تقسيمة مصغرة استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري

صدى البلد

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي شاركوا في مباراة نهائي كأس مصر، بخوض تدريبات فنية خفيفة خلال المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الأحد، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة مصغرة، بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وفقا  للبرنامج التدريبي الموضوع استعداداً لمباراة الجونة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

استاد الدفاع الجوى ادي الزمالك البرتغالى جوزيه جوميز الدوري المصري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنادي الزمالك جوزية جوميز كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ترشيحاتنا

قبل ساعات من رمضان | تجار الشماريخ والألعاب النارية تحت حصار الداخلية

إسرائيل.. ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي بسبب حرب غزة

أول دولة تستطلع هلال شهر رمضان.. تفاصيل

فتح التقديم برياض أطفال المدارس الدولية.. والسن لا يقل عن 4 سنوات| تفاصيل المقابلات والشروط

اليوم الدولي للقاضيات.. وزارة العدل: السيسي صاحب رؤية في تمكين المراة

سر استبعاد حسام حسن لـ محمد صلاح من معسكر مارس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«50 عامًا من البورتريه السينمائي»|قرار بمد معرض محمد بكر بسبب الإقبال الشديد.. صور

مرعب.. امرأة تتعرض لكارثة بعد إزالة الشعر الزائد من حاجبيها بالخيط

منهم «سلّام» و«منة شلبي».. تعرف على مسلسلات رمضان الإذاعية عبر راديو انرجي

بلاغ للنائب العام واتهمات بالبلطجة والأهمال.. ماذا يحدث لأسرة حلمي بكر؟

فيديو

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

طالع نازل.. أسعار الذهب وكم سجل الدولار اليوم | فيديو

طقس أول يوم رمضان .. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ