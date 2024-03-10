الزمالك يخوض تقسيمة مصغرة استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي شاركوا في مباراة نهائي كأس مصر، بخوض تدريبات فنية خفيفة خلال المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الأحد، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة مصغرة، بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع استعداداً لمباراة الجونة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.