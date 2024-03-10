وزير المالية لصدي البلد : لن يتضرر المواطن من سنة التصحيح الاقتصادي

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن استمرار الحكومة في إجراءاتها الإصلاحية لتحقيق مكتسبات للاقتصاد المصري وعودته لمساره الطبيعي .

قال وزير المالية- في رده علي سؤال صدي البلد- إن العام المالي 2025/2024 هي سنة تصحيح المسار للاقتصاد المصري دون أي أعباء علي المواطنين رغم الإجراءات الترشيدية للحكومة.

أكد وزير المالية أن وزارته ستعمل بوتيرة أكثر قوة علي استقرار الأسعار وإتاحة عمليات توفير كافة السلع للمواطنين .

أضاف أن الوزارة مستمرة في دعم المواطن وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعمل علي إزالة السلبيات المتراكمة من زيادات الاسعار في الفترات السابقة.

أضاف أن الحكومة ليست في جزيرة منعزلة أو بعيدة عما يتكبده المواطن من أعباء وستعمل بكل قوة علي تقليلها، موضحا أن الفترات السابقة كانت أكثر صعوبة علي الاقتصاد المصري وكانت تأثيرات زيادات الأسعار في تنامي بسبب نقص الموارد الدولارية من قناة السويس و الإيرادات الأجنبية الأخري .