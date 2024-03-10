فترة كويسة مع جوميز.. إعلامي يعلق على تجهيز الزمالك بعد مباراة الجونة

نشر الاعلامي مينا ماهر منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر :"فترة إعداد كويسة ستكون مع جوزية جوميز مع لاعبي الزمالك، من بعد مباراة الجونة هيكون في توقف دولي لمدة ممكن توصل لثلاثة أسابيع.. فرصة كبيرة من أجل التعرف علي قوة كل اللاعبين و نقط ضعفهم.. فترة هيبقي ليها مفعول كبير و كويس في باقي مباريات الموسم ".

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين بحضور عبد الواحد السيد مديرالكرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.





وشهدت الجلسة حديث خاص من المدير الفني حول ضرورة التركيز على المرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمةفي مسابقة الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وأكد جوميز في حديثه مع اللاعبين على أن الفريق قادر على المنافسة في البطولات التي يشارك فيها، وأشار إلى ضرورة غلق ملف مباراةنهائي كأس مصر، وضرورة التركيز على الأهداف الموضوعة خلال الموسم الحالي.





ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصريالممتاز.