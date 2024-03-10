رئيس المجلس الأعلى الليبي يثمن جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في بلاده

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد تكالة، إن بلاده تعاني من التضخم وفي حاجة لوضع حد له، وما مرت به ليبيا لم يكن سهلا، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماعات أخرى للوصول لنتائج مرضية لكل الأطراف، ونقدر جهود الجامعة العربية الرامية لحل الأزمة.

وفي نفس السياق أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم التأكيد خلال المحادثات على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية، وسيتم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لحسم الأمور العالقة حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية.

وكذلك توحيد المناصب السيادية لتقديم دورها المنوطة به والاتفاق على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ .

وأضاف أبو الغيط أن الحاضرين ثمنوا دور الجامعة العربية الذي يستهدف الوصول إلى حلول للأزمة.