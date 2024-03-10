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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات بولندا بشأن إرسال دول من "الناتو" قوات لأوكرانيا.. روسيا تعلق

قوات من الناتو إلى
قوات من الناتو إلى أوكرانيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد،  على تصريح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي حول وجود عسكريين حاليا من دول "الناتو" في أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت زاخاروفا: "لم يعد بإمكانهم التستر على ذلك بعد الآن".

وفي وقت سابق من اليوم، قال سيكورسكي إن العديد من دول "الناتو" أرسلت قواتها العسكرية إلى أوكرانيا. 

ولم يوضح سيكورسكي طبيعة مهمة الأفراد العسكريين وتعدادهم، ومن أي الدول قدموا.

ومن جهته، أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن بلاده لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأشار الوزير خلال مؤتمر مخصص للذكرى 25 لعضوية بولندا في حلف شمال الأطلسي إلى أن عسكريين من حلف شمال الأطلسي يتواجدون بالفعل في أوكرانيا. وتقدم بالشكر للدول التي أقدمت على هذه الخطوة.

وتابع: "سوف نساعد وندعم. وسوف ننقل الأسلحة. وهذا في الواقع كثير. وسندعم كل المبادرات التي تخدم أمن بولندا".

وفي أواخر فبراير الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعقيبا على اجتماع عقد في باريس وشارك فيه ممثلو حوالي 20 دولة غربية لمناقشة تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، قال إن مسألة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا قد نوقشت خلال الاجتماع.

وبعد المؤتمر، صرح ممثلو غالبية الدول المشاركة بأنهم لا يخططون لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وعارضوا المشاركة في أعمال قتالية ضد روسيا.

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