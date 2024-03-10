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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلهام أبو الفتح ومصطفى بكري يشاركان في عزاء والدة دينا رامز

عزاء والدة الاعلامية
عزاء والدة الاعلامية دينا رامز

شاركت الكاتبة الصحفية إلهام أبوالفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، فى عزاء والدة الإعلامية دينا رامز بمسجد الحامدية الشاذلية، واستقبل الإعلامي طارق علام المُعزين.

وحرص على حضور العزاء الإعلامي أحمد المسلماني، والإعلامي مصطفى بكري، والفنانة هناء الشوربجي والفنان إسماعيل فرغلي وهدي هاني وغيرهم.

كانت جنازة والدة الإعلامية دينا رامز "حماة" الإعلامي طارق علام شيعت أمس من مسجد مصطفى محمود، لمثواها الأخير، وشارك في الجنازة الفنان محمد صلاح آدم، والإعلامية شافكي المنيري التى رافقت دينا رامز، وتواجد الإعلامي طارق علام والذي ساند زوجته في رحيل والدتها.

دينا رامز بدأت عملها الإعلامي بالتليفزيون المصري وحققت شهرة من خلال برنامج "بدون مونتاج" ثم انتقلت بعد ذلك للعمل بعدة قنوات فضائية وعادت مرة أخرى للتليفزيون المصري وتولت رئاسة قناة "نايل لايف" لفترة سابقة، وتقدم الآن برنامج "ست الستات" على قناة صدى البلد ". 

أما طارق علام فهو صاحب البرنامج الشهير "كلام من دهب"، أحد أشهر البرامج التى يعرفها المشاهدون، خاصة أنه يمثل لدى قطاع كبير من الشباب والكبار ذكريات رمضانية ممتعة، حيث صار برنامجه على مدار 3 عقود من علامات رمضان التليفزيونية.

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