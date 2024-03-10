عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: تحرير 16 محضرا تموينيا متنوعا ببلطيم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

نائب محافظ كفر الشيخ يحصل علي درجة الدكتوراه من «حقوق طنطا» | صور

وفد مجلس الوزراء يزور مسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم بكفر الشيخ|صور

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا تموينيًا متنوعًا تضمن 5 محاضر نقص وزن و3 محاضر عدم اعلان و 3 محاضر شهادة صحية و 5 محاضر نظافة، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية إدارة الطب البيطرى إدارة التموين الأسواق والمحلات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

موضوعات متعلقة

نائب محافظ كفر الشيخ يحصل علي درجة الدكتوراه من «حقوق طنطا» | صور

بطول 1450 متراً.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بقرى مركز الرياض

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء المدن باستمرار تنفيذ حملات إزالة الإشغالات

تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات للتجديد للمكلفين لوظائف الإدارة المدرسية بالحامول

كفر الشيخ.. تدشين قافلة طبية مجانية بقرية طويلة نشرت

محافظ كفر الشيخ: تحية تقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا في يوم الشهيد

محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة الإشغالات والتعديات.. صور

محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ أمير قطر بمناسبة حلول شهر رمضان

الرئيس السيسي يهنئ نظيره العراقي بحلول شهر رمضان

الرئيس السيسى وعاهل البحرين يتبادلان التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

السيسي يجري اتصالا هاتفيًا برئيس وزراء العراق لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك

إرشادات لقيادة السيارة بأمان أثناء الصيام بـ رمضان

ما تخففوش الملابس.. الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

فيديو

لأول مرة محمد رحيم يكشف كواليس بدايته مع عمرو دياب بواسطة حميد الشاعري |خاص

زوجته كشفت السر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد السقا

التوقيت الصيفي.. موعد التطبيق وهل تتغير الساعة في رمضان؟

زيادة 1200 جنيه لهذه الفئات.. 15% دعما إضافيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ