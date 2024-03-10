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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أوجه التعاون

صدى البلد

التقى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، الدكتور عبدالله المندوس رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفي بداية اللقاء، أشاد الفريق محمد عباس حلمي، بالتعاون المثمر والبناء القائم بين وزارة الطيران المدني ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مختلف الأنشطة، كما أثنى على الجهود المتميزة التي تقوم بها المنظمة في مساعدة دول العالم، وتعظيم الموارد، وفى مجال  حماية البيئة.

وخلال اللقاء استعرض وزير الطيران المدني أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال تحسين المناخ ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، لاسيما في ضوء الجهود الفعالة التي تقوم بها الدولة المصرية في قضايا التغيرات المناخية وقيامها بإجراءات عملية وتدابير شاملة للحد من التلوث والحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أشاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهذا اللقاء المتميز الذى يعكس أوجه التنسيق والتعاون الفعال بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمنظمة، والذي يأتي في إطار دعم الهيئة العامة للأرصاد الجوية للجهود الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ورفع قدرة أنظمة الإنذار المبكر لتحسين إدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى توفير تنبؤات جوية عالية الجودة، وخدمات مناخية وهيدرولوجية متكاملة ومستدامة. 

ونوه بأن مصر تعد عضوًا دوليًا فاعلاً ومسؤولاً، تساند جميع مبادرات وإجراءات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل التصدي للتحديات المناخية والبيئية، كما أنها أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة وللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية.

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IMG-20240310-WA0217
IMG-20240310-WA0216
IMG-20240310-WA0216

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