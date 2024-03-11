الرقابة المالية: 47.3 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 بنسبة 58.7%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول التمويلات الممنوحة من الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2023، أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بلغت نحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بمبلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022.

893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي

بلغ حجم التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية خلال 2023 حوالي 893.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.