عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. موسى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون نقلة للدولة.. فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أرواح شهداء القصف

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

أحمد موسى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون نقلة للدولة.. فيديو
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "القانون سيكون نقلة للدولة المصرية".
 

الإقبال كبير على تقنين الأوضاع .. أحمد موسى: مصر بها 130 جنسية أجنبية.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إجمالي عدد الأجانب في مصر تخطى الـ 9 ملايين فرد.
 


زاهي حواس عن اهتمام الحكومة بسانت كاترين: له مردود سياحي عالمي.. فيديو
تحدث العالم الأثري زاهي حواس، عن اهتمام الدولة المصرية بتطوير سانت كاترين.

 

هاني شنودة يفجر مفاجأة عن عودة فرقة المصريين

كشف الموسيقار هاني شنودة، عن عودة فرقة المصريين للساحة الفنية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مسلسل حالة خاصة يرصد في حلقاته عدة اغاني لفرقة المصريين.
 

الأونروا تطلق تحذيرا عاجلا على الهواء بشأن أوضاع قطاع غزة
كشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر تطورات الأوضاع المأسوية في غزة
كشف رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 

الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتبادلان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تبادلا خلاله التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أرواح شهداء القصف
عرضت فضائية " يورونيوز " فيديو ل فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أرواح ضحايا القصف .
 

عزة مصطفى: فوز النائب محمد أبو العينين بجائزة الحكومة الرقمية انتصار مصري جديد
علقت الإعلامية عزة مصطفى، على فوز النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بجائزة الحكومة الرقمية في دبي، قائلة: "انتصار مصري جديد".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

مدبولي يصلي في "الوادي المقدس طوى".. هنا تجلى الله تعالى لسيدنا موسى

شجرة العليقة.. رمز تجلي الله وتكليف سيدنا موسى في طور سيناء

إشارة مسيئة| شيكابالا يعكر صفو الأهلي والزمالك.. وهذه حقيقة العقوبة القاسية

ترشيحاتنا

دعاء اليوم الأول في رمضان 2024 لتحصين الأبناء من العين.. الرسول أوصى بـ12 كلمة

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين

الزمالك يعدل مركز عبد الله السعيد.. تفاصيل

عش رحلتك داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بـ صحبة صدى البلد.. فيديو

خلال أيام رمضان.. اعرف سعر الدولار في مصر الإثنين

دعاء اليوم الأول من رمضان .. اللهم أهله علينا باليمن والبركات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والاحتشام.. زوجات اللاعبين يخطفن الأنظار بإطلالات ملفتة

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

صدفة غريبة تمنع إطلاقه.. 3 روايات مختلفة تكشف مراحل ظهور مدفع رمضان

أوف شولدر.. هند صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ