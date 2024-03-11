أخبار التوك شو.. موسى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون نقلة للدولة.. فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أرواح شهداء القصف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

أحمد موسى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون نقلة للدولة.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "القانون سيكون نقلة للدولة المصرية".



الإقبال كبير على تقنين الأوضاع .. أحمد موسى: مصر بها 130 جنسية أجنبية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إجمالي عدد الأجانب في مصر تخطى الـ 9 ملايين فرد.





زاهي حواس عن اهتمام الحكومة بسانت كاترين: له مردود سياحي عالمي.. فيديو

تحدث العالم الأثري زاهي حواس، عن اهتمام الدولة المصرية بتطوير سانت كاترين.

هاني شنودة يفجر مفاجأة عن عودة فرقة المصريين

كشف الموسيقار هاني شنودة، عن عودة فرقة المصريين للساحة الفنية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مسلسل حالة خاصة يرصد في حلقاته عدة اغاني لفرقة المصريين.



الأونروا تطلق تحذيرا عاجلا على الهواء بشأن أوضاع قطاع غزة

كشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر تطورات الأوضاع المأسوية في غزة

كشف رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتبادلان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تبادلا خلاله التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أرواح شهداء القصف

عرضت فضائية " يورونيوز " فيديو ل فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أرواح ضحايا القصف .



عزة مصطفى: فوز النائب محمد أبو العينين بجائزة الحكومة الرقمية انتصار مصري جديد

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على فوز النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بجائزة الحكومة الرقمية في دبي، قائلة: "انتصار مصري جديد".