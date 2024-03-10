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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني شنودة يفجر مفاجأة عن عودة فرقة المصريين

هاني شنودة
هاني شنودة

كشف الموسيقار هاني شنودة، عن عودة فرقة المصريين للساحة الفنية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مسلسل حالة خاصة يرصد في حلقاته عدة اغاني لفرقة المصريين.

وأضاف هاني شنودة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن «فرقة المصريين» قدمت 6 ألبومات، من بينها أغنيات كتبها كبار الشعراء؛ صلاح جاهين وعمر بطيشة وعبد الرحيم منصور، وغيرها.

وتابع هاني شنودة، أن منتج مسلسل «حالة خاصة» اشترى حق 5 أغنيات، من فرقة المصريين، منها أغاني عمر بطيشة وصلاح جاهين.
 

هاني شنودة الموسيقار هاني شنودة حالة خاصة صلاح جاهين فرقة المصريين مسلسل حالة خاصة

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