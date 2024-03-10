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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يكشف مدى خطورة انسحاب إسرائيل من الحرب قبل شن عملية رفح

نتنياهو
نتنياهو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع قوات حماس؛ مشيرا إلى أن وقف الهجوم يعني إعادة تنظيم صفوفها.

وقال نتنياهو لصحيفة بيلد الألمانية، إنه بمقارنة الحرب ضد حماس بمعركة الموصل، فإن إسرائيل "دمرت ثلاثة أرباع كتائب حماس"، وأن الاستسلام الآن سيكون أقرب إلى "ترك ربع داعش في الموصل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه إذا انسحبت إسرائيل قبل شن عملية ضد حماس في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة، فإن حماس"ستعيد بناء نفسها وتبدأ من جديد".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي سيجتمع الليلة؛ لمناقشة الاستعدادات لرمضان، وصفقة الرهائن المتوقفة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إنه من بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال الاستعدادات لشهر رمضان، والمساعدات الإنسانية في غزة، والمحاولات المستمرة بل المتوقفة، على ما يبدو، للتوصل إلى صفقة رهائن مع حماس.

وقبل قليل، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، أن التقارير التي تقول إنّ حماس تضع العراقيل ولا تريد التوصل إلى اتفاق، لا أساس لها من الصحة، ولكن إسرائيل هي من تروّج لذلك، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تقدم أي التزام بعودة النازحين إلى مناطقهم، حيث أنها "تريد استعادة المحتجزين ثم استئناف الحرب وهذا مرفوض".

وقال هنية إن حماس منفتحة على استمرار المفاوضات وعلى أي صيغ تنهي جرائم إسرائيل و"تحلينا بمرونة واسعة في كل الجلسات والحوارات الخاصة بالمفاوضات"؛ محملا إسرائيل مسؤولية عدم التوصل لاتفاق.

وتابع: "وضعنا 3 ضوابط خلال المفاوضات من بينها إنهاء الحرب وقطع الطريق على مخطط اليوم التالي" وتعهد المسؤول بحركة حماس أنه "إذا استلمنا اليوم من الوسطاء التزام إسرائيل بمطالبنا سنبدي مرونة في ملف المحتجزين واستكمال الاتفاق"؛ لافتا إلى أنه في المسار التفاوضي "طالبنا بضمانات دولية تُلزم إسرائيل بما توافق عليه".

واستطرد قائلا إن إسرائيل تتهرب من إعطاء ضمانات واضحة خاصة في وقف إطلاق النار.

وأوضح إسماعيل هنية أن إسرائيل أكدت في المفاوضات على بقائها في "محور" يشطر القطاع إلى نصفين؛ كما أنها تتحدث عن إعادة انتشار وتموضع للجيش في غزة لا عن انسحاب.

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