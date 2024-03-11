المتحدة للخدمات الإعلامية: 14 شركة متعاونة معنا في البرامج الرمضانية هذا العام

قال أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أن شهر رمضان المبارك يشهد تقديم 52 برنامج ديني مابين قناة الناس والقنوات العامة يتصدرهم برنامج شيخ الازهر الامام أحمد الطيب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وكذا مفتي الجمهورية السابق د علي جمعة .



تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" من أهم البرامج برنامج " سفراء دولة التلاوة " الذي يعتمد على نقل الصلاة من 80 نقطة في العالم بعلماء ومشايخ وقراء مصريين من وزارة الاوقاف بما يوزاي تغطية كل قارات العالم بقراء مصريين ".



أكمل : " على مستوى البرامج التنموية لدينا برنامج حياة كريمة الذي يرصد قصة نجاحه وعلى مستوى البرامج الترفيهية لدينا برنامج مهم جدا وهو " على المسرح تقديم الاعلامية منى عبد الوهاب ".



وكشف أنه على صعيد برامج الاطفال هناك أربع مسلسلات كرتونية وأن الهدف في برامج الأطفال هو تربية الأطفال على العادات المصرية وأن الأطفال حاليا لديها تفكير نقدي، والإسلام دين تنويري يستطيع الإجابة على كل الأسئلة.قائلا : " نسعى للحفاظ على الهوية من خلال برامج الأطفال.

وكشف أن عدد الشركات المتعاونة في موسم رمضان 2024 تضم 14 شركة بعضها داخل المتحدة والبعض الاخر خارجة .