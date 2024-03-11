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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يوضح مصير جوزيه جوميز بعد الهزيمة في نهائي كاس مصر

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، بعد الهزيمة من الأهلي في نهائي كأس مصر.

 

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تثق بقدرات المدير الفني البرتغالي، ولا يوجد أي تفكير في رحيله خلال الفترة الحالية خاصة أنه ما زال في بداية رحلته مع الأبيض.

 

وأوضح أن إدارة الزمالك وضعت أهدافًا لجوميز من أجل تحقيقها، وهي الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية والتأهل لدوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة من أجل الاستمرار في الموسم المقبل.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

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