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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية وأسوان والمحافظات اليوم

مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في القاهرة

 مواقيت الصلاة في القاهرة أصبحت مواقيت الصلاة في القاهرة محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك في أول يوم في رمضان، فمع بداية شهر الرحمة والعتق من النار يهتم المسلمون ب مواقيت الصلاة لاداء الصلاة في وقتها، ومعرفة عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار والسحور ، لذا يقدم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الظُّهْر ١٢:٠٥ م

العَصر ٣:٢٨ م

المَغرب ٦:٠١ م

العِشاء ٧:١٨ م

ويأذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٦:٠١ م

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مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 
الفجْر ٤:٤٩ ص
الشروق ٦:١٦ ص
الظُّهْر ١٢:١١ م
العَصر ٣:٣٣ م
المَغرب ٦:٠٥ م
العِشاء ٧:٢٣ م

مواقيت الصلاة فى قنا 
الفجْر ٤:٤٠ ص
الشروق ٦:٠٣ ص
الظُّهْر ١١:٥٩ ص
العَصر ٣:٢٣ م
المَغرب ٥:٥٦ م
العِشاء ٧:١٠ م

مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر٤:٤٣ ص
الشروق٦:٠٩ ص
الظُّهْر١٢:٠٥ م
العَصر٣:٢٨ م
المَغرب٦:٠١ م
العِشاء٧:١٨ م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجْر٤:٣٨ ص
الشروق٦:٠٥ ص
الظُّهْر١٢:٠١ م
العَصر٣:٢٤ م
المَغرب٥:٥٧ م
العِشاء٧:١٤ م

مواقيت الصلاة في مطروح

الفجْر٤:٥٨ ص
الشروق٦:٢٦ ص
الظُّهْر١٢:٢١ م
العَصر٣:٤٤ م
المَغرب٦:١٧ م
العِشاء٧:٣٥م

مواقيت الصلاة فى البحر الأحمر 
الفجْر ٤:٣٥ ص
الشروق ٥:٥٧ ص
الظُّهْر ١١:٥٤ ص
العَصر ٣:١٧ م
المَغرب ٥:٥٠ م
العِشاء ٧:٠٤ م

مواقيت الصلاة فى الواحات 
الفجْر ٤:٥٤ ص
الشروق ٦:١٩ ص
الظُّهْر ١٢:١٥ م
العَصر ٣:٣٨ م
المَغرب ٦:١٠ م
العِشاء ٧:٢٦ م

مواقيت الصلاة فى الواحات مواقيت الصلاة في البحر الأحمر مواقيت الصلاة في مطروح مواقيت الصلاة في الإسماعيلية مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة فى قنا مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة اليوم

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