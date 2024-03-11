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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

صدى البلد

موعد اذان الفجر بعد أن بدأت أول ليلة فى رمضان، وبدأ شهر الرحمة والعتق من النيران، أول ليلة التي يعتق الله فيها الكثير من النار، وأصبح اذان الفجر محل بحث الكثير على محرك البحث العالمي جوجل وذلك فى أول ليلة فى رمضان، ويبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة لمعرفة موعد السحور وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان وموعد الإفطار.

موعد اذان الفجر اول يوم رمضان 2024

يأتي موعد أذان الفجر ٤:٤٣ ص

ويأتي اذان المغرب فى تمام الساعة ٦:٠١ م 

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مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجْر ٤:٤٣ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

الظُّهْر ١٢:٠٥ م

العَصر ٣:٢٨ م

المَغرب ٦:٠١ م

العِشاء ٧:١٨ م

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مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 
الفجْر ٤:٤٩ ص
الشروق ٦:١٦ ص
الظُّهْر ١٢:١١ م
العَصر ٣:٣٣ م
المَغرب ٦:٠٥ م
العِشاء ٧:٢٣ م

مواقيت الصلاة فى قنا 
الفجْر ٤:٤٠ ص
الشروق ٦:٠٣ ص
الظُّهْر ١١:٥٩ ص
العَصر ٣:٢٣ م
المَغرب ٥:٥٦ م
العِشاء ٧:١٠ م

مواقيت الصلاة فى البحر الأحمر 
الفجْر ٤:٣٥ ص
الشروق ٥:٥٧ ص
الظُّهْر ١١:٥٤ ص
العَصر ٣:١٧ م
المَغرب ٥:٥٠ م
العِشاء ٧:٠٤ م

مواقيت الصلاة فى الواحات 
الفجْر ٤:٥٤ ص
الشروق ٦:١٩ ص
الظُّهْر ١٢:١٥ م
العَصر ٣:٣٨ م
المَغرب ٦:١٠ م
العِشاء ٧:٢٦ م

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 موعد اذان الفجر اول يوم رمضان 2024 مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة فى قنا مواقيت الصلاة في البحر الأحمر مواقيت الصلاة فى الواحات

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