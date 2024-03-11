أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

موعد اذان الفجر بعد أن بدأت أول ليلة فى رمضان، وبدأ شهر الرحمة والعتق من النيران، أول ليلة التي يعتق الله فيها الكثير من النار، وأصبح اذان الفجر محل بحث الكثير على محرك البحث العالمي جوجل وذلك فى أول ليلة فى رمضان، ويبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة لمعرفة موعد السحور وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان وموعد الإفطار.

موعد اذان الفجر اول يوم رمضان 2024

يأتي موعد أذان الفجر ٤:٤٣ ص

ويأتي اذان المغرب فى تمام الساعة ٦:٠١ م

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجْر ٤:٤٣ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

الظُّهْر ١٢:٠٥ م

العَصر ٣:٢٨ م

المَغرب ٦:٠١ م

العِشاء ٧:١٨ م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

الفجْر ٤:٤٩ ص

الشروق ٦:١٦ ص

الظُّهْر ١٢:١١ م

العَصر ٣:٣٣ م

المَغرب ٦:٠٥ م

العِشاء ٧:٢٣ م

مواقيت الصلاة فى قنا

الفجْر ٤:٤٠ ص

الشروق ٦:٠٣ ص

الظُّهْر ١١:٥٩ ص

العَصر ٣:٢٣ م

المَغرب ٥:٥٦ م

العِشاء ٧:١٠ م

مواقيت الصلاة فى البحر الأحمر

الفجْر ٤:٣٥ ص

الشروق ٥:٥٧ ص

الظُّهْر ١١:٥٤ ص

العَصر ٣:١٧ م

المَغرب ٥:٥٠ م

العِشاء ٧:٠٤ م

مواقيت الصلاة فى الواحات

الفجْر ٤:٥٤ ص

الشروق ٦:١٩ ص

الظُّهْر ١٢:١٥ م

العَصر ٣:٣٨ م

المَغرب ٦:١٠ م

العِشاء ٧:٢٦ م