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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لسبب صادم .. احترس من ألعاب الروبوتات في منزلك

صدى البلد

في واقعة ولا أغرب حذرت شركة الأمن السيبراني "كاسبيرسكي" من بعض ألعاب  الروبوتات الشهيرة والتي يستخدمها بعض الأطفال كلعبة وذلك لأنه يمكن أن يستخدمها المتسللون وذلك في محاولة التطفل على منزلك و القيام في الوقت نفسه بسرقة حسابك البنكي .

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ووفقا لموقع “ times of india  ”قد وصفت  "كاسبيرسكي"  لعبة الروبوت الشهير بأنها تعد نوع من الهجين وذلك بين كلا من الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي ومكبر صوت ذكي وذلك بالإضافة إلى ميكروفون مدمج ومكبر صوت وكاميرا واسعة الزاوية تعد موضوعة فوق الشاشة مباشرةً.

وقالت كاسبرسكي: أنه يمكن للصوص القيام بإجراء مكالمات فيديو وذلك مع أي روبوت من هذا النوع  وذلك من خلال الاتصال بالإنترنت، فيمكن بسهولة القيام  باختراق الروبوت فمن الحكمة القيام دائمًا باتخاذ تدابير احترازية.

أوضحت الشركة أنه يجب عند التسوق لشراء روبوت، التأكد من القيام بقراءة تعليقات المستخدمين والقيام بإغلاق الكاميرا أو لصقها بواسطة شريط لاصق.

لعبة الروبوت ألعاب الروبوتات ميكروفون مدمج مكالمات فيديو

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