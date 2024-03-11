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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انطلاق دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات

صدى البلد

كشف مدحت وهبة المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل انطلاق دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات برعاية الصندوق، مؤكدًا أن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ برامج توعوية متكاملة للأهالي داخل المناطق المطورة بديلة العشوائيات في الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وغيرها.

وقال وهبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "ننفذ برامج توعوية، وننفذ حملات طرق أبواب لمنازل الأسر وتوعيتهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الابن الذي يتعاطى المواد المخدرة وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق 16023 لتقديم أي خدمات علاجية للمرضى بسرية تامة".

وأضاف: "افتتحنا 6 عيادات داخل المناطق المطورة وتستقبل الشباب والمرضى لتقديم كل الخدمات العلاجية، وعلى مدار العام الماي قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 19 ألف مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة والمناطق المجاورة لها، ونقدم الخدمات العلاجية في المراكز التابعة للصندوق".

وواصل: "نقدم خدمات متمثلة في أنشطة ما بعد العلاج مثل الدوري الرياضي الذي يستهدف تعظيم دور الرياضة، وهذا الأمر يحد من الانتكاسة ويأتي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وننظم هذا الدوري كل سنة للمتعافين على مستوى مراكز العزيمة بكل أنحاء الجمهورية، كما أن كبار النجوم يتطوعون ويشاركون في اللعب معهم وهو ما يمنحهم دفعة قوية". 
 

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