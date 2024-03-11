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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

آبل تفاجىء حاملي آيباد بميزة جديدة.. فما هي ؟

صدى البلد

أعلنت شركة آبل عن استعدادها للقيام بترقية تشكيلة أجهزة آيباد، والتي قد كانت هناك الكثير من الشائعات حولها، وذلك في جهاز iPad Pro والذي يعد مزود بشاشة من نوع OLED، و جهاز iPad Air والذي يعد من الأجهزة المعاد تصميمها.

وتشير الشائعات الجديدة وفقا لموقع “ .digitaltrends.”الآن إلى أن كلا من iPad Air و iPad Pro القادمين قد يحتويان على  كاميرا أمامية تعد موضوعة على جانب الجهاز وتساعد على توفير وضعًا مستقيمًا وذلك عندما تكون الكاميرا في الاتجاه الأفقي.

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وتتميز أجهزة كلا من  iPad Air" و iPad Pro حاليًا بكاميرات أمامية وذلك في الجزء العلوي من الجهاز، مما يضعها خارج المركز وذلك عند القيام بإجراء مكالمة فيس تايم وذلك في الوضع الأفقي.

وقد اتخذت آبل عدة خطوات للقيام بمعالجة هذه المشكلة إلى حد ما  وذلك مع الجيل العاشر من آيباد، إذ نقلت الكاميرا الأمامية إلى جانب الجهاز، مما يجعلها  تعد مفيدة أثناء القيام باستخدامها في الوضع الأفقي بدلًا من الوضع الرأسي.

على الجانب الآخر يشير التسريب الجديد إلى أن جهاز" iPad Air "المعاد تصميمه قد يعتمد أيضًا موضع الكاميرا هذا وأن الجهاز المعاد تصميمه قد يكون متاحًا وذلك بحجم قدره إما 10.9 بوصات أو12.9 بوصة.

 

أجهزة آيباد جهاز iPad Pro كاميرات أمامية

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