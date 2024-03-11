الكرملين: لدينا معلومات تؤكد وجود مستشارين من حلف الناتو في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات الروسية لديها معلومات منذ فترة طويلة حول وجود أشخاص مرتبطين مباشرة بحلف الناتو في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي: "سعي كييف والغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومحاولات فرنسا تشكيل تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا خطيرة للغاية".

وأضاف: "كييف بدعم من الغرب ترفض بشدة إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا".

وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أكد أمس، أن بعض دول الناتو أرسلت بالفعل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، وذكر أن جنود الناتو موجودين بالفعل في أوكرانيا.

وأوضح الوزير أنه لن يكشف عن الدول التي أرسلت قواتها العسكرية إلى هناك.، وفق ما نقلته صحيفة ازفستيا الروسية، من مناقشة الوزير البولندي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لانضمام البلاد إلى الحلف.

وفي وقت سابق، في الثامن من مارس، قال سيكورسكي إن إرسال قوات إلى أوكرانيا ليس بالأمر المستبعد، كما أبدى موافقته على فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات من حلف الناتو إلى أوكرانيا.

وفي 29 فبراير، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عواقب مأساوية إذا تم إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، وأكد أن روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف على أراضي دول الحلف.